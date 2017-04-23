Стало известно о состоянии раненного при атаке на УФСБ в Хабаровске

«В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает», — сообщил главврач краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.

Напомним, 21 апреля житель Хабаровска 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной спецслужбы.



Сотрудник ведомства и один из посетителей были убиты, еще один посетитель ранен.

Нападавшего ликвидировали. До нападения на приемную УФСБ подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате был убит охранник, из хранилища были похищены 25 единиц оружия.



