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11:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно о состоянии раненного при атаке на УФСБ в Хабаровске

Хирурги провели две операции раненному при нападении на ФСБ в Хабаровске, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает», — сообщил главврач краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.

Напомним, 21 апреля житель Хабаровска 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной спецслужбы.

Сотрудник ведомства и один из посетителей были убиты, еще один посетитель ранен.

Нападавшего ликвидировали. До нападения на приемную УФСБ подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате был убит охранник, из хранилища были похищены 25 единиц оружия.

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