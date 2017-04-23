Жертвы большой воды: в Новосибирскую область пришла первая волна паводка

Поиски организовали только на второй день после происшествия. После вмешательства корреспондентов «Вестей». Последствия разгула стихии переживают жители еще нескольких районов. Кого уже затронула первая волна паводка?

Выход на мост запрещён. Предупреждающая об опасности табличка на пути в село Мотково появилась после того как, пропал человек. Местные жители уверяют, его смыло бурным потоком воды. Пастух шёл на работу и пытался перебраться на другой берег реки. Но поскользнулся. Больше его никто не видел. Целые сутки погибшего никто не искал. Прокуратура по факту трагедии начала проверку. Только потом приехали водолазы. Обследовали русло реки, и нашли тело мужчины. Между тем — отрезанными от большой земли в Мотково остаются 8 человек. В местной администрации организовали временную — лодочную переправу.

В другом селе Мошковского района — Мошнино — две семьи на неделю стали заложниками большой воды. Ни на работу тебе, ни в магазин, ни в больницу.

Александр Завьялов, житель с. Мошнино: «Вот здесь, на сугробе разулся. Прошел по воде, там обулся. Ушел поработал. А вечером домой проходить — никак. Вот отец видел, я тут и плавал, и тонул. И через ту переправу искупался хорошо. Ну кое-как вплавь, скажем так, добрался до дома».

Сейчас в Мошнино проложили дорогу. Переправу восстановили. Первая волна паводка пришла и в город Обь. Вешними водами затопило несколько десятков домов. В одном из них половодье заблокировало одинокую женщину с больным ребёнком. Жители своими силами пытались построить дамбу. Но её размыло. Когда вода только начала прибывать — люди трубили во все инстанции. В местной администрации на просьбы жильцов помочь решить проблему не реагировали. Лишь после приезда «Вестей» прибыл исполняющий обязанности главы города Обь, Сергей Жигайлов. Общаться со съёмочной группой — отказался. Сдерживать нашествие стихии пришли спасатели. Они организовали работы по откачке воды.

Оперативные группы МЧС на этой неделе дежурили в Краснозёрском районе. Там река Карасук затопила мост. Жителей деревни Чернаки на большую землю переправляли на лодке. С помощью аэробота — разбивали ледяные заторы. Сейчас вода спала. Жизнь в селе нормализовалась.

В режиме повышенной готовности сегодня новосибирские дачники, чьи участки — в пойме Оби. Как правило, их топит во вторую волну паводка, когда в горах Алтая тает снег, а ГЭС вхолостую сбрасывает воду из водохранилища. Уровень реки начал расти.

У садоводов Строймашевца ещё свежи воспоминания о катастрофе 2015-го. Тогда воды на участках в некоторых местах было по шею. Андрей Григорьевич Реус двое суток ждал помощи на крыше. У него и сегодня на чердаке — запасы питьевой воды. Собака Жучка — на дежурстве. На беду у нее чутье. Два года назад, когда вода зашла в дом — ночью разбудила хозяина.

В этот раз сигнал тревоги дадут разом на все общества в пойме Оби новые громкоговорители. Если уровень воды в реке поднимется до критической отметки.