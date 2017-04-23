Военнослужащие Нацгвардии остановили угонщика, подставив под таран авто в Усть-Каменогорске
Военнослужащие Нацгвардии, рискуя жизнью, задержали угонщиков грузового автомобиля. Об этом сообщил начальник
Военнослужащие Нацгвардии, рискуя жизнью, задержали угонщиков грузового автомобиля. Об этом сообщил начальник
Как сообщили в
«Примерно в 20 часов 45 минут дежурный по войсковым нарядам воинской части 5518 Национальной гвардии капитан Ермахан Манакбаев, следуя по улице Новаторов, во время проверки войсковых нарядов заметил, как проезжает совпадающая по ориентировке автомашина. Увидев данное транспортное средство военнослужащий Нацгвардии немедленно доложив оперативному дежурному ЦОУ УВД
Он отметил, что войсковой наряд, преследуя авто, путем громкоговорящей связи потребовал водителя принять вправо и остановиться, однако на данное требование нарушитель общественного порядка не отреагировал. После чего, войсковой наряд принял меры к остановке автомобиля, блокируя дальнейшее его движение спереди. Несмотря на заслон и блокирование нарушители протаранили служебную машину войскового наряда, причинив транспортному средству значительный ущерб. К счастью в момент столкновения никто из военнослужащих не пострадал. Нарушители также остались целыми и невредимыми.
Данный факт был зарегистрирован ЕРДР по статье статье «неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами». Войсковым нарядом были задержаны данные нарушители и переданы сотрудникам