Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Ракетоносец-перехватчик: в РФ создают новый тип самолета – СМИ
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Полюс холода
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14События недели в фотографиях
10Протест одного
08:53 (мск), источник: Tengrinews

Военнослужащие Нацгвардии остановили угонщика, подставив под таран авто в Усть-Каменогорске

Военнослужащие Нацгвардии, рискуя жизнью, задержали угонщиков грузового автомобиля. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального командования Шыгыс Национальной гвардии РК Багдат Амангельды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в пресс-службе, 22 апреля 2017 года около 20 часов 40 минут от центра оперативного управления УВД Усть-Каменогорска по средствам связи поступила ориентировка о том, что около получаса назад в поселке Красина был угнан автомобиль по очистке города марки ГАЗ.

«Примерно в 20 часов 45 минут дежурный по войсковым нарядам воинской части 5518 Национальной гвардии капитан Ермахан Манакбаев, следуя по улице Новаторов, во время проверки войсковых нарядов заметил, как проезжает совпадающая по ориентировке автомашина. Увидев данное транспортное средство военнослужащий Нацгвардии немедленно доложив оперативному дежурному ЦОУ УВД Усть-Каменогорска принял меры по ее задержанию на служебной машине в составе патрульных рядовых Еламана Талдыбаева, Владимира Науман и водителя машины старшего сержанта Берика Киялова», — сообщил Амангельды.

Читайте также
Честный житель Шымкента стал героем дня

Он отметил, что войсковой наряд, преследуя авто, путем громкоговорящей связи потребовал водителя принять вправо и остановиться, однако на данное требование нарушитель общественного порядка не отреагировал. После чего, войсковой наряд принял меры к остановке автомобиля, блокируя дальнейшее его движение спереди. Несмотря на заслон и блокирование нарушители протаранили служебную машину войскового наряда, причинив транспортному средству значительный ущерб. К счастью в момент столкновения никто из военнослужащих не пострадал. Нарушители также остались целыми и невредимыми.

Данный факт был зарегистрирован ЕРДР по статье статье «неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами». Войсковым нарядом были задержаны данные нарушители и переданы сотрудникам дорожно-патрульной полиции БПП УВД Усть-Каменогорска для дальнейшего разбирательства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жителей села в ВКО эвакуируют из-за разлива реки
Во Франции стартовали президентские выборы
Антониу Гутерриш заявил об «очень далеком» конце войны в Сирии
США начали учения у берегов Корейского полуострова
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
NYT: Трамп регулярно созванивается с медиамагнатом Мердоком
КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом
Папа римский назвал центры для беженцев концлагерями
Спорт
«Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона Питерский клуб на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала»
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь