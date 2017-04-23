Военнослужащие Нацгвардии остановили угонщика, подставив под таран авто в Усть-Каменогорске

Как сообщили в пресс-службе, 22 апреля 2017 года около 20 часов 40 минут от центра оперативного управления УВД Усть-Каменогорска по средствам связи поступила ориентировка о том, что около получаса назад в поселке Красина был угнан автомобиль по очистке города марки ГАЗ.

«Примерно в 20 часов 45 минут дежурный по войсковым нарядам воинской части 5518 Национальной гвардии капитан Ермахан Манакбаев, следуя по улице Новаторов, во время проверки войсковых нарядов заметил, как проезжает совпадающая по ориентировке автомашина. Увидев данное транспортное средство военнослужащий Нацгвардии немедленно доложив оперативному дежурному ЦОУ УВД Усть-Каменогорска принял меры по ее задержанию на служебной машине в составе патрульных рядовых Еламана Талдыбаева, Владимира Науман и водителя машины старшего сержанта Берика Киялова», — сообщил Амангельды.