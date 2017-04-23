Сибиряк напал на киоск с «розочкой» из-за сигарет

В Новосибирске вечером 21 апреля местный житель напал на киоск. Об этом сообщает группа «АСТ54». В результате разбойного нападения добычей молодого человека стала пачка сигарет. При этом угрожал продавцу он разбитой стеклянной бутылкой.

Угрожая «розочкой» 65-летнему продавцу, он заставил отдать ему пачку сигарет. На место происшествия быстро прибыли сотрудники полиции. Разбойника в скором времени задержали и забрали у него добычу.

Преступление совершил молодой человек в возрасте 20 лет, который ранее был судим. На жителя Кировского района мегаполиса возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.