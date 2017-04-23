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15:16 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ночью сгорел Porsche Cayenne

23 апреля в Омске на парковке у дома № 27 на улице Дианова сгорел Porsche Cayenne.

По данным регионального МЧС, в пожарную службу о возгорании сообщили в 3:06, огонь был ликвидирован к 3:31, однако, элитная иномарка оказалась полностью уничтожена.

Кроме того, по словам очевидцев, огонь также зацепил рядом стоящий автомобиль Chevrolet Aveo — у того оказалась повреждена задняя часть, лопнуло заднее стекло.

Для тушения пожара привлекались семеро огнеборцев и две спецмашины.

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