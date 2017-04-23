В Омске ночью сгорел Porsche Cayenne
23 апреля в Омске на парковке у дома № 27 на улице Дианова сгорел Porsche Cayenne.
23 апреля в Омске на парковке у дома № 27 на улице Дианова сгорел Porsche Cayenne.
По данным регионального МЧС, в пожарную службу о возгорании сообщили в 3:06, огонь был ликвидирован к 3:31, однако, элитная иномарка оказалась полностью уничтожена.
Кроме того, по словам очевидцев, огонь также зацепил рядом стоящий автомобиль Chevrolet Aveo — у того оказалась повреждена задняя часть, лопнуло заднее стекло.
Для тушения пожара привлекались семеро огнеборцев и две спецмашины.