В Омске ночью сгорел Porsche Cayenne

По данным регионального МЧС, в пожарную службу о возгорании сообщили в 3:06, огонь был ликвидирован к 3:31, однако, элитная иномарка оказалась полностью уничтожена.

Кроме того, по словам очевидцев, огонь также зацепил рядом стоящий автомобиль Chevrolet Aveo — у того оказалась повреждена задняя часть, лопнуло заднее стекло.

Для тушения пожара привлекались семеро огнеборцев и две спецмашины.