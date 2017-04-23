Водитель грузовика погиб в столкновении с деревом на трассе под Челябинском

Водитель грузового автомобиля получил смертельные травмы при столкновении с деревом на Западном обходе Челябинска, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП на 62-м километре трассы зафиксировали около 7 часов 22 апреля. По данным полицейских, 46-летний мужчина за рулём Vоlvo FM Truck потерял управление, съехал в кювет и ударился о препятствие. Причины смертельной аварии выясняют сотрудники ГИБДД.