В Ровенской области во время конфликта охотник застрелил односельчанина

Во время охоты в Дубровицком районе Ровенской области один из охотников застрелил своего товарища. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Вблизи села Сварицевичи четверо товарищей утром вышли на охоту. После обеда за рюмкой, в ходе конфликта, один из мужчин выстрелил из ружья в другого. От полученных травм тот скончался на месте», — говорится в сообщении.