В Ровенской области во время конфликта охотник застрелил односельчанина
В Ровенской области во время охоты один из охотников застрелил своего товарища в ходе конфликта.
В Ровенской области во время охоты один из охотников застрелил своего товарища в ходе конфликта.
Во время охоты в Дубровицком районе Ровенской области один из охотников застрелил своего товарища. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
«Вблизи села Сварицевичи четверо товарищей утром вышли на охоту. После обеда за рюмкой, в ходе конфликта, один из мужчин выстрелил из ружья в другого. От полученных травм тот скончался на месте», — говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, что произошло между 25- и 30-летним односельчанами, доподлинно не известно, однако младший из мужчин схватил охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил прямо в лицо товарищу. Раненного повезли в местную участковую амбулаторию, но фельдшер лишь констатировал смерть крестьянина. По данному факту начато досудебное расследование. Стрелка задержали, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.
По результатам осмотра