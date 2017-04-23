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08:45 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Ровенской области во время конфликта охотник застрелил односельчанина

В Ровенской области во время охоты один из охотников застрелил своего товарища в ходе конфликта.

Источник: Telegraf.com.ua

Во время охоты в Дубровицком районе Ровенской области один из охотников застрелил своего товарища. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«Вблизи села Сварицевичи четверо товарищей утром вышли на охоту. После обеда за рюмкой, в ходе конфликта, один из мужчин выстрелил из ружья в другого. От полученных травм тот скончался на месте», — говорится в сообщении.

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Как отмечают в полиции, что произошло между 25- и 30-летним односельчанами, доподлинно не известно, однако младший из мужчин схватил охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил прямо в лицо товарищу. Раненного повезли в местную участковую амбулаторию, но фельдшер лишь констатировал смерть крестьянина. По данному факту начато досудебное расследование. Стрелка задержали, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

По результатам осмотра экспертами-баллистами научно-исследовательского экспертно-криминалистического Центра двух охотничьих ружей установлено, что оружие не зарегистрировано, а номера уничтожены. Его изъяли и направили на экспертизу.

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