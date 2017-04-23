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08:49 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге локализовали пожар в административном здании

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в административном здании в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, площадь которого составляла 100 квадратных метров, сообщается на сайте главного управления МЧС по городу.

Источник: РИА Новости

Пожар в доме 86 на улице Морской произошел утром в воскресенье, из-за угрозы распространения огня ранг был повышен до № 1БИС.

«В 08.08 пожар локализован, отказ № 1 БИС, работают по № 1», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС не располагает сведениями о пострадавших. В тушении пожара участвуют 45 человек, задействовано 12 единиц техники.

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