В Санкт-Петербурге локализовали пожар в административном здании

Пожар в доме 86 на улице Морской произошел утром в воскресенье, из-за угрозы распространения огня ранг был повышен до № 1БИС.

«В 08.08 пожар локализован, отказ № 1 БИС, работают по № 1», — говорится в сообщении.

ГУ МЧС не располагает сведениями о пострадавших. В тушении пожара участвуют 45 человек, задействовано 12 единиц техники.