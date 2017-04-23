В Санкт-Петербурге локализовали пожар в административном здании
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в административном здании в Петродворцовом районе
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в административном здании в Петродворцовом районе
Пожар в доме 86 на улице Морской произошел утром в воскресенье,
«В 08.08 пожар локализован, отказ № 1 БИС, работают по № 1», — говорится в сообщении.
ГУ МЧС не располагает сведениями о пострадавших. В тушении пожара участвуют 45 человек, задействовано 12 единиц техники.