Стали известны подробности ДТП c «Мерседесом» на Партизанском проспекте во Владивостоке
Пострадавших в результате автоаварии нет, 11 автомашин получили механические повреждения.
Пострадавших в результате автоаварии нет, 11 автомашин получили механические повреждения.
Владивосток, 23 апреля, PrimaMedia.
В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД города Владивостока поступило сообщение о
Установлено, что 22-летняя жительница Владивостока — водитель автомашины
«Пострадавших в результате автоаварии нет. 11 автомашин получили механические повреждения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки», — говорится в сообщении
На момент ДТП стаж вождения водителя «Мерседеса» составил два года, в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения девушка не привлекалась. Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.