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09:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Стали известны подробности ДТП c «Мерседесом» на Партизанском проспекте во Владивостоке

Пострадавших в результате автоаварии нет, 11 автомашин получили механические повреждения.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 апреля, PrimaMedia.

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД города Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 50 на Партизанском проспекте. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что 22-летняя жительница Владивостока — водитель автомашины Mercedes-Benz, двигаясь с Некрасовской в сторону кольца «Инструментального завода», не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями.

«Пострадавших в результате автоаварии нет. 11 автомашин получили механические повреждения. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На момент ДТП стаж вождения водителя «Мерседеса» составил два года, в текущем году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения девушка не привлекалась. Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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