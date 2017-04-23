Грузовая «Газель» в Волгограде ушла под асфальт

В социальных сетях очевидцы ЧП сообщают, что у дома № 33 по бульвару Энгельса на дороге у колодца подмыло асфальт и образовались пустоты под поверхностью асфальта, в которые и угодил грузовик. Покинуть яму самостоятельно грузовик не смог, на подмогу прибыл другой грузовик.