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10:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Грузовая «Газель» в Волгограде ушла под асфальт

22 апреля на бульваре Энгельса в Красноармейском районе Волгограда грузовик «Газель» провалился задними колесами в пустоты под асфальтом, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей.

В социальных сетях очевидцы ЧП сообщают, что у дома № 33 по бульвару Энгельса на дороге у колодца подмыло асфальт и образовались пустоты под поверхностью асфальта, в которые и угодил грузовик. Покинуть яму самостоятельно грузовик не смог, на подмогу прибыл другой грузовик.

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