Кишинев после стихии: поваленные деревья разгромили кладбища столицы

По ее словам, на всех 11 кладбищах города повалено много деревьев, которые повредили памятные плиты.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik, Юлия Липовая. На кладбища Кишинева не пройти: обрушившиеся на Молдову в конце апреля снегопады сделали свое дело. Ответственные службы признали, что столичные некрополи пострадали от стихии. Директор комбината ритуальных услуг Кишинева Людмила Боцан рассказала Sputnik, о последствиях непогоды.

«Пострадало несколько могил. Не хочу сказать, что много. Одно упавшее дерево могло разрушить 7−8 надгробий. Много деревьев попадало на кладбищах, но получили повреждения меньше захоронений, чем могло бы», — отметила Боцан.

Она добавила, что по всему городу, в том числе и на всех кладбищах столицы, продолжают трудиться ответственные службы. Собеседница пояснила, что в расчистке некрополей участвуют спасатели, карабинеры МВД, сотрудники муниципального предприятия «Зеленое хозяйство», а также служащие национальной армии Республики Молдова.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить доступ ко всем кладбищам в городе. Такая ситуация на всех 11 некрополях. Надеюсь, что успеем многое сделать и воскресенье. Не думаю, что будет много посетителей на кладбищах в этот традиционный день, так снег еще остался, на дорогах грязь», — подчеркнула Боцан.

По ее мнению, гражданам в такую погоду не следует приносить к могилам своих родственников еду, накрывать там столы и распивать алкогольные напитки.

Жители Молдовы отмечают в эит выходные Радоницу. На самое крупное кладбище города Св. Лазаря («Дойна») курсируют три бесплатных автобусных маршрута. Несмотря на плохие погодные условия, непролазную грязь и слякоть по всему городу от таявшего снега, многие горожане все же вышли проведать могилы своих усопших родственников. Люди сами расчищали дорогу на кладбища, а также наводили порядок и на месте захоронения.