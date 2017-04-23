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16:00 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Следствие заинтересовалось падением школьника в яму

Инцидентом заинтересовалось следствие.

В Новосибирске 8-летний мальчик проходил по асфальтированному тротуару на 4-ом переулке Серафимовича, который расположен в Ленинском районе мегаполиса, и упал в яму. Об этом сообщает Следственное Управление СКР по Новосибирской области.

Школьник полностью ушел под землю, кроме того его засыпало грунтом. Прохожие помогли пострадавшему выбраться из ямы.

В следственном управлении проведут проверку по поводу этого инцидента. ЧП случилось 19 апреля 2017 года неподалеку от дома пострадавшего. Яма, в которую он провалился, была глубиной около 2 метров. Из-за падения мальчик получил ушибы. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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