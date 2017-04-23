Следствие заинтересовалось падением школьника в яму

В Новосибирске 8-летний мальчик проходил по асфальтированному тротуару на 4-ом переулке Серафимовича, который расположен в Ленинском районе мегаполиса, и упал в яму. Об этом сообщает Следственное Управление СКР по Новосибирской области.

Школьник полностью ушел под землю, кроме того его засыпало грунтом. Прохожие помогли пострадавшему выбраться из ямы.