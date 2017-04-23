Следствие заинтересовалось падением школьника в яму
Инцидентом заинтересовалось следствие.
Инцидентом заинтересовалось следствие.
В Новосибирске 8-летний мальчик проходил по асфальтированному тротуару на 4-ом переулке Серафимовича, который расположен в Ленинском районе мегаполиса, и упал в яму. Об этом сообщает Следственное Управление СКР по Новосибирской области.
Школьник полностью ушел под землю, кроме того его засыпало грунтом. Прохожие помогли пострадавшему выбраться из ямы.
В следственном управлении проведут проверку по поводу этого инцидента. ЧП случилось 19 апреля 2017 года неподалеку от дома пострадавшего. Яма, в которую он провалился, была глубиной около 2 метров.