На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошло обрушение

Обрушение произошло на глубине 700 метров. Горноспасатели приступили к поисковым работам. На территорию шахты прибыли также пожарно-спасательные расчеты и бригады «скорой» помощи.

«Незамедлительно была организована эвакуация горняков, которых в шахте на момент обрушения находилось 166 человек», — отмечается в сообщении.

На месте работают более 20 специалистов.