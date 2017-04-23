На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошло обрушение
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Обрушение произошло на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, сообщила
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Обрушение произошло на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, сообщила
Обрушение произошло на глубине 700 метров. Горноспасатели приступили к поисковым работам. На территорию шахты прибыли также
«Незамедлительно была организована эвакуация горняков, которых в шахте на момент обрушения находилось 166 человек», — отмечается в сообщении.
На месте работают более 20 специалистов.