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09:44 (мск), источник: Интерфакс

На золотодобывающей шахте в Челябинской области произошло обрушение

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Обрушение произошло на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Обрушение произошло на глубине 700 метров. Горноспасатели приступили к поисковым работам. На территорию шахты прибыли также пожарно-спасательные расчеты и бригады «скорой» помощи.

«Незамедлительно была организована эвакуация горняков, которых в шахте на момент обрушения находилось 166 человек», — отмечается в сообщении.

На месте работают более 20 специалистов.

По уточненным данным, в результате ЧП погибли два горняка, один пострадал
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