В Новосибирске спасли парня, сидевшего на перилах моста

В Новосибирске спасатели сняли с моста молодого человека, который сидел на перилах моста. Об этом сообщают «Спасатели МАСС». Свидетели обеспокоились поведением молодого человека, который сидел на перилах Коммунального моста вчера вечером, 22 апреля. Бдительные сибиряки вызвали спасателей, опасаясь попытки суицида. Прибывшим спасателям парень объяснил, что ничего плохого делать не собирался, а просто прогуливался.

Спасатели уговаривали парня спуститься в течении 8 минут. Всего в минувшую субботу спасатели МАСС предотвратили три попытки суицидов. Во всех случаях покончить с жизнью пытались молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет.