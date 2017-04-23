В Украине из-за непогоды без света остаются почти 230 населенных пунктов

Больше всего обесточенных населенных пунктов в Одесской области — 178. В четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15−20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины. По состоянию на 7.00 остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях: в Одесской — 178, в Днепропетровской — 31, в Харьковской — 16, в Кировоградской — 4. Также сообщается, что на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано. К ликвидации последствий ненастья привлечено более 2 тыс. человек и 548 единиц техники.