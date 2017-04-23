В Украине из-за непогоды без света остаются почти 230 населенных пунктов
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в четырех областях Украины
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в четырех областях Украины
Больше всего обесточенных населенных пунктов в Одесской области — 178. В четырех областях Украины
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15−20 м/с)
Как сообщалось ранее, в Одесской области