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10:22 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине из-за непогоды без света остаются почти 230 населенных пунктов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов.

Источник: Telegraf.com.ua

Больше всего обесточенных населенных пунктов в Одесской области — 178. В четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными почти 230 населенных пунктов.

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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15−20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач 18 апреля произошло обесточивание населенных пунктов в нескольких областях Украины. По состоянию на 7.00 остаются обесточенными 229 населенных пунктов в четырех областях: в Одесской — 178, в Днепропетровской — 31, в Харьковской — 16, в Кировоградской — 4. Также сообщается, что на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано. К ликвидации последствий ненастья привлечено более 2 тыс. человек и 548 единиц техники.

Как сообщалось ранее, в Одесской области из-за непогоды обесточено 245 населенных пунктов. В частности, в Измаильском районе света нет в 30 н. п., Подольском — 113 н. п., Белгород-Днестровском — 102 н. п.

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