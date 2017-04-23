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10:30 (мск), источник: РИА Новости

В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в кафе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда, в результате которой был ранен один из посетителей, сообщает пресс-служба ведомства по Центральному округу.

Инцидент произошел около 6.00 утра в одном из заведений на улице Юности. Сотрудниками Росгвардии установлено, что между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого 27-летний уроженец республики Армения два раза выстрелил из пистолета в своего оппонента
Пресс-служба Росгвардии по Центральному округу

Приехавший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны оказал потерпевшему первую помощь и вызвал бригаду медиков. Подозреваемый успел скрыться, но через несколько минут был задержан недалеко от кафе, отмечает ведомство.

«В ходе досмотра у него обнаружен и изъят пистолет. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в территориальный отдел полиции, оружие отправлено на экспертизу», — сообщили в пресс-службе.

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