В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в кафе

Инцидент произошел около 6.00 утра в одном из заведений на улице Юности. Сотрудниками Росгвардии установлено, что между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого 27-летний уроженец республики Армения два раза выстрелил из пистолета в своего оппонента

Приехавший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны оказал потерпевшему первую помощь и вызвал бригаду медиков. Подозреваемый успел скрыться, но через несколько минут был задержан недалеко от кафе, отмечает ведомство.