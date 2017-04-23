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10:42 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали об аресте американца в Пхеньяне

По их данным, 50-летний мужчина до этого провел в КНДР около месяца и обсуждал возможную поставку помощи в эту страну.

Источник: AP 2017

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — В Северной Корее задержан гражданин США, сообщило в воскресенье агентство «Ренхап».

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Таким образом, отмечается в сообщении, число задержанных американцев в КНДР возросло до трех

По данным «Ренхап», речь идет о мужчине в возрасте около 50 лет. Известно, что его фамилия Ким. Он был арестован в пятницу.

Отмечается, что он был задержан в аэропорту Пхеньяна, когда собирался покинуть страну. До этого мужчина провел в КНДР около месяца и обсуждал возможную поставку помощи в эту страну.

Причины ареста не уточняются.

Комментарии
2
Анатолий Архипов
И нашим давно пора так начать делать.
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лото лоторея
ЦРУ от отчаяния и не возможности подрывной и развед. работы в С. Корее забрасывает агентов просто на парашюте , которые прямо на улице начинают вербовать и раздавать жвачку людям. А потом удивляются что агента арестовали.....
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