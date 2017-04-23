СМИ узнали об аресте американца в Пхеньяне
По их данным, 50-летний мужчина до этого провел в КНДР около месяца и обсуждал возможную поставку помощи в эту страну.
По их данным, 50-летний мужчина до этого провел в КНДР около месяца и обсуждал возможную поставку помощи в эту страну.
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — В Северной Корее задержан гражданин США, сообщило в воскресенье агентство «Ренхап».
По данным «Ренхап», речь идет о мужчине в возрасте около 50 лет. Известно, что его фамилия Ким. Он был арестован в пятницу.
Отмечается, что он был задержан в аэропорту Пхеньяна, когда собирался покинуть страну. До этого мужчина провел в КНДР около месяца и обсуждал возможную поставку помощи в эту страну.
Причины ареста не уточняются.