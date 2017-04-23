На Взлетке водитель иномарки протаранил ВАЗ, проехав на «желтый»

В Красноярске водитель иномарки устроил аварию, пытаясь проскочить на желтый сигнал светофора. Инцидент произошел 23 апреля в 1:00 на перекрестке ул. Молокова и ул. Авиаторов.

По данным ГИБДД, водитель Toyota Corolla ехал в сторону Октябрьского моста, когда решил проскочить перекресток. В этот момент иномарка врезалась в ВАЗ-2114. Удар был такой силы, что автомобиль пролетел несколько полос. Машины получили серьезные повреждения.

В аварии пострадал водитель Toyota. Приехавшие врачи «скорой помощи» оказали ему помощь на месте. Сейчас дорожные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.