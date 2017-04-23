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21:40 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму на пожаре спасена женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости (Крым). На пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Веселовка (Сакского района — ред.) спасена женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

«В сообщении о происшествии говорилось, что загорание произошло в трехкомнатной квартире двухэтажного жилого многоквартирного дома. К месту происшествия немедленно были направлены огнеборцы отдельного поста 22 ПСЧ 5ПСО Федеральной противопожарной службы, а также 1 отделение военнослужащих воинской часть пгт Новоозерное», — говорится в сообщении.

По прибытию на место загорания личный состав оперативно приступил к тушению огня. Одновременно проведена разведка на месте ЧП, в результате которой в квартире была обнаружена 65-летняя женщина.

«В результате слаженных и оперативных действий крымских спасателей на пожаре была спасена женщина 1952 года рождения, которую огнеборцы эвакуировали из опасной зоны. Причина пожара будет установлена экспертами», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года крымские спасатели 321 раз выезжали для ликвидации пожаров. В результате слаженных действий огнеборцев чрезвычайного ведомства и быстрого реагирования на ЧП было спасено порядка 70 человек, 5 из которых дети.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что пожары в жилых домах и квартирах чаще всего возникают в результате пренебрежения и нарушения гражданами правил пожарной безопасности.

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