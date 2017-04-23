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11:08 (мск), источник: Интерфакс

Землетрясение произошло у южного побережья Сахалина

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой 4,7 случилось в Татарском проливе у юго-западного побережья Сахалина вечером в воскресенье, сообщили «Интерфаксу» на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Оно зафиксировано в 17:37 по сахалинскому времени (09:37 по Москве) с эпицентром в 22 км северо-восточнее мыса Крильон на глубине 5 км.

В Аниве сейсмическое событие ощутили силой до 2-3 баллов, в Холмске - до 2 баллов, в Южно-Сахалинске - до 2 баллов, поселок Дальнее (пригород Южно-Сахалинска) - до 2 баллов. В Аниве жители почувствовали подземный толчок и выбежали на улицу. В домах раскачивались висячие предметы
Собеседник агентства

Разрушений и жертв нет, тревога цунами не объявлялась.

Комментарии
1
ваня иванов
землетрясение землетрясение - главная беда для людей это сами люди. человек это существо обреченное на самоуничтожение....
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