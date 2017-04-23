Землетрясение произошло у южного побережья Сахалина
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой 4,7 случилось в Татарском проливе у
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Землетрясение магнитудой 4,7 случилось в Татарском проливе у
Оно зафиксировано в 17:37 по сахалинскому времени (09:37 по Москве) с эпицентром в 22 км
В Аниве сейсмическое событие ощутили силой до 2-3 баллов, в Холмске - до 2 баллов, в Южно-Сахалинске - до 2 баллов, поселок Дальнее (пригород Южно-Сахалинска) - до 2 баллов. В Аниве жители почувствовали подземный толчок и выбежали на улицу. В домах раскачивались висячие предметы
Разрушений и жертв нет, тревога цунами не объявлялась.