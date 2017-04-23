Землетрясение произошло у южного побережья Сахалина

В Аниве сейсмическое событие ощутили силой до 2-3 баллов, в Холмске - до 2 баллов, в Южно-Сахалинске - до 2 баллов, поселок Дальнее (пригород Южно-Сахалинска) - до 2 баллов. В Аниве жители почувствовали подземный толчок и выбежали на улицу. В домах раскачивались висячие предметы

Собеседник агентства