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11:04 (мск), источник: "Российская газета"

Раненный при нападении на ФСБ в Хабаровске перенес две операции

Раненному при нападении подростка на приемную ФСБ гражданину Киргизии сделали две операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача первой краевой клинической больницы Сергея Пудовикова.

Источник: AP 2017

Первая операция сделана в день трагедии, в пятницу, вторая — в субботу вечером. У пациента выявлена контузия кишки. Его состояние остается тяжелым, но стабильным.

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Ранее консул Кыргызской Республики в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев рассказал, что пострадавший Талант Жимаев живет в Хабаровске два года, работает в компании сотовой связи, женат, имеет детей. И часто привлекался УФСБ в качестве переводчика.

Напомним, в пятницу при нападении на ФСБ в Хабаровске сотрудник ФСБ и один посетитель погибли, еще один человек получил ранение. Нападавший уничтожен. Им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе.

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