Раненный при нападении на ФСБ в Хабаровске перенес две операции

Первая операция сделана в день трагедии, в пятницу, вторая — в субботу вечером. У пациента выявлена контузия кишки. Его состояние остается тяжелым, но стабильным.

Раненный при атаке на ФСБ в Хабаровске киргизстанец находится в реанимации

Ранее консул Кыргызской Республики в Хабаровске Кадырбек Мырзабаев рассказал, что пострадавший Талант Жимаев живет в Хабаровске два года, работает в компании сотовой связи, женат, имеет детей. И часто привлекался УФСБ в качестве переводчика.

Напомним, в пятницу при нападении на ФСБ в Хабаровске сотрудник ФСБ и один посетитель погибли, еще один человек получил ранение. Нападавший уничтожен. Им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе.