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15:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Огромный пожар полей под Екатеринбургом попал на видео

Дым с нескольких гектаров полей с сухой травой заволок юг и юго-запад столицы Среднего Урала.

Пожарные части Екатеринбурга на протяжении нескольких часов вечером 22 апреля и последующую ночь тушили пожар в районе Большого Седельниково, что на юге от Екатеринбурга, сообщили «АиФ-Урал» в службе спасения «СОВА».

По данным спасателей, по неизвестной пока причине загорелась сухая трава на восьми гектарах. Были ли это сельскохозяйственные угодья или нет — не сообщается. На кадрах видеозаписи тушения пожара виден его масштаб. Огонь распространяется кольцом, зарево от пожара видно далеко от его эпицентра. Запах гари ощущался даже в западной части Екатеринбурга. Жители близлежащих к пожару районов свидетельствуют о задымленности.

Уместно добавить, что поджигание сухой травы, так называемая пала, запрещена. Ранее надзорные органы в лице МЧС запрещали выжигать сухую траву под угрозой больших штрафов.

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