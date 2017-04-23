Во время пожара на рынке «Северный» в Одессе сгорели 143 павильона, — ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения «101» в 18:29. Пожарно-спасательные отделения привлекались по повышенному номеру вызова «РАНГ-2». До их прибытия ориентировочная площадь пожара составила 400 кв. м.

Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах. Поэтому было принято решение об эвакуации людей с территории рынка, сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в 19:47 локализовали, а в 20:07 полностью ликвидирован на общей площади 700 кв. м.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 60 человек и спасли 307 торговых павильонов. Погибших и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что 22 апреля на рынке «Северный» в Одессе произошел пожар. Огонь охватил торговые павильоны площадью почти 400 квадратных метров.

Впоследствии стало известно, что пожар на рынке в Одессе ликвидирован.