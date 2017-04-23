Во время пожара на рынке «Северный» в Одессе сгорели 143 павильона, — ГСЧС
В результате пожара на рынке «Северный» в Одессе уничтожены и повреждены 143 торговых павильона.
В результате пожара на рынке «Северный» в Одессе уничтожены и повреждены 143 торговых павильона.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения «101» в 18:29.
Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах. Поэтому было принято решение об эвакуации людей с территории рынка, сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в 19:47 локализовали, а в 20:07 полностью ликвидирован на общей площади 700 кв. м.
Отмечается, что спасатели эвакуировали 60 человек и спасли 307 торговых павильонов. Погибших и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, что 22 апреля на рынке «Северный» в Одессе произошел пожар. Огонь охватил торговые павильоны площадью почти 400 квадратных метров.
Впоследствии стало известно, что пожар на рынке в Одессе ликвидирован.