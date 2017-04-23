В Краснодаре на улице Индустриальной прогремел взрыв, погиб человек
Минувшей ночью возле одного из гаражей на улице Индустриальной в краевом центре прозвучал, по официальным данным правоохранительных органов, «громкий хлопок».
Минувшей ночью возле одного из гаражей на улице Индустриальной в краевом центре прозвучал, по официальным данным правоохранительных органов, «громкий хлопок».
Как сообщила «Югополису» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, на место происшествия немедленно выехала
Как полагает следователь, погибший мужчина покончил с собой. Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как сообщал «Югополис», после теракта в