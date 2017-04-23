Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Глава Крыма прокомментировал напряженность на границе с Украиной
Что делать, если пришла опека
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
«Наконец-то восстановилась»: западный эксперт о военной мощи РФ
Украинцев из победителей превращают в предателей
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14События недели в фотографиях
15:57 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре на улице Индустриальной прогремел взрыв, погиб человек

Минувшей ночью возле одного из гаражей на улице Индустриальной в краевом центре прозвучал, по официальным данным правоохранительных органов, «громкий хлопок».

Как сообщила «Югополису» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тело мужчины, он был мертв. Личность погибшего установлена, это 48-летний местный житель.

Как полагает следователь, погибший мужчина покончил с собой. Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщал «Югополис», после теракта в Санкт-Петербурге в Краснодаре были усилены меры безопасности. В последние дни в органы правопорядка в различных городах Кубани поступают десятки сообщений обеспокоенных граждан о явлениях и предметах, которые кажутся им подозрительными. До сих пор ни один из сигналов не выявил реальной угрозы, однако полицейские выезжали на каждый вызов и тщательно обследовали территорию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минздрав собирается запретить курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах
СМИ: при подрыве машины ОБСЕ под Луганском погиб гражданин США
RTBF: в трех заморских территориях Франции лидирует Меланшон
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Путин обсудит с Матвиенко и Володиным противодействие коррупции
На золотодобывающей шахте под Челябинском произошло обрушение
Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа
Реконструкция штурма Рейхстага прошла в Подмосковье
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь