В Краснодаре на улице Индустриальной прогремел взрыв, погиб человек

Как сообщила «Югополису» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тело мужчины, он был мертв. Личность погибшего установлена, это 48-летний местный житель.

Как полагает следователь, погибший мужчина покончил с собой. Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.