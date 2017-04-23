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11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Четырем байдарочникам в Мядельском районе потребовалась помощь спасателей

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырем байдарочникам в Мядельском районе потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС Беларуси.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о необходимости оказания помощи людям, находящимся на двух байдарках на озере Мястро возле деревни Гатовичи Мядельского района, поступило 22 апреля в 16.26. Туристы не могли передвигаться в связи с тяжелыми погодными условиями — был сильный ветер и высокие волны.

Было установлено, что группа туристов вышла на воду в составе 10 байдарок (20 человек) и следовала по маршруту от кемпинга «Кочерги» вблизи одноименной деревни до реки Скема около деревни Гатовичи. Из-за ухудшающихся погодных условий две байдарки не смогли проследовать по проложенному маршруту. Спасенные туристы в госпитализации не нуждались.

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