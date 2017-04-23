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15:40 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье трехлетняя девочка упала с мостика и утонула

Несчастный случай произошел в Кунгуре, когда ребенок играл на берегу реки Ирень без сопровождения взрослых.

Днем 22 апреля в Кунгуре трехлетняя девочка и ее четырехлетняя соседка без взрослых дошли до берега реки Ирень. Там дети играли на мостике.

По информации СУ СКР по краю, во время игры трехлетняя девочка поскользнулась, упала в воду и утонула. Ее подруга, испугавшись, убежала и сообщила о случившемся родителям.

Тело девочки нашли недалеко от места происшествия.

По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.

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