В Прикамье трехлетняя девочка упала с мостика и утонула

Днем 22 апреля в Кунгуре трехлетняя девочка и ее четырехлетняя соседка без взрослых дошли до берега реки Ирень. Там дети играли на мостике.

По информации СУ СКР по краю, во время игры трехлетняя девочка поскользнулась, упала в воду и утонула. Ее подруга, испугавшись, убежала и сообщила о случившемся родителям.

Тело девочки нашли недалеко от места происшествия.

По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.