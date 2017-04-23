В Прикамье трехлетняя девочка упала с мостика и утонула
Несчастный случай произошел в Кунгуре, когда ребенок играл на берегу реки Ирень без сопровождения взрослых.
Несчастный случай произошел в Кунгуре, когда ребенок играл на берегу реки Ирень без сопровождения взрослых.
Днем 22 апреля в Кунгуре трехлетняя девочка и ее четырехлетняя соседка без взрослых дошли до берега реки Ирень. Там дети играли на мостике.
По информации СУ СКР по краю, во время игры трехлетняя девочка поскользнулась, упала в воду и утонула. Ее подруга, испугавшись, убежала и сообщила о случившемся родителям.
Тело девочки нашли недалеко от места происшествия.
По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.