Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
В Белоруссии выпущена монета, посвящённая резне русских
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Порошенко раскрыл план победы Украины над Россией
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Протест одного
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12:21 (мск), источник: Kazinform

Освобожден по амнистии сбивший насмерть девушку водитель без прав в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Житель Темиртау, управлявший автомобилем без водительских прав и сбивший насмерть девушку на регулируемом пешеходном переходе, освобожден от наказания по амнистии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Как сообщили в канцелярии Темиртауского городского суда, 26-летний Владимир Савинкин признан виновным по статье 345 часть 3 Уголовного Кодекса.

«Подсудимый признан виновным, но освобожден от уголовной ответственности на основании статьи 6 закона “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан”. Дело производством прекращено», — сообщили в суде.

Читайте также
Военнослужащие Нацгвардии остановили угонщика, подставив под таран авто в Усть-Каменогорске

Между тем, мать 21-летней погибшей подала апелляционную жалобу в Карагандинской областной суд и добилась отмены постановления.

«В отношении него изначально расследовалось дело по статье 346 УК — то есть управление автомобилем без прав со смертельным исходом. Его ранее суд лишил права на вождение. А он снова сел за руль и сбил насмерть мою дочь на регулируемом пешеходном переходе», — говорит Любовь Бродина.

Полиция вменяла именно эту тяжкую статью. Но перед передачей дела в суд прокуратура смягчила квалификацию на ту статью, которая подпадает под амнистию — статью 345 УК как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. Про отсутствие водительских прав в это статье нет ни слова. В прокуратуре Темиртау прокомментировали столь благосклонное отношение к амнистированному.

«Статья 346 могла быть применена к Савинкину, если бы он был нетрезвым. Должны быть два критерия — отсутствие прав или алкогольное опьянение. А раз не было опьянения, то эта статья неприменима. Конечно, отсутствие прав — тоже серьезное нарушение, но алкогольное опьянение — приоритетное», — сообщили в прокуратуре.

Между тем, с точкой зрения прокуроров не согласилась апелляционная коллегия Карагандинского областного суда. Она отменила постановление суда об амнистии и вернула дела на новое судебное рассмотрение.

«При новом рассмотрении дела необходимо с соблюдением требований норм Уголовно-процессуального кодекса проверить доводы потерпевшей стороны и по делу принять законное решение», — огласил постановление коллегии судья Жумабай Абишев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Во Франции стартовали президентские выборы
Антониу Гутерриш заявил об «очень далеком» конце войны в Сирии
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
В Челябинской области обрушилась шахта, есть погибшие
Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа
СМИ узнали об аресте американца в Пхеньяне
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь