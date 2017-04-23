Освобожден по амнистии сбивший насмерть девушку водитель без прав в Темиртау

«Подсудимый признан виновным, но освобожден от уголовной ответственности на основании статьи 6 закона “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан”. Дело производством прекращено», — сообщили в суде.

Между тем, мать 21-летней погибшей подала апелляционную жалобу в Карагандинской областной суд и добилась отмены постановления.

«В отношении него изначально расследовалось дело по статье 346 УК — то есть управление автомобилем без прав со смертельным исходом. Его ранее суд лишил права на вождение. А он снова сел за руль и сбил насмерть мою дочь на регулируемом пешеходном переходе», — говорит Любовь Бродина.

Полиция вменяла именно эту тяжкую статью. Но перед передачей дела в суд прокуратура смягчила квалификацию на ту статью, которая подпадает под амнистию — статью 345 УК как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть. Про отсутствие водительских прав в это статье нет ни слова. В прокуратуре Темиртау прокомментировали столь благосклонное отношение к амнистированному.

«Статья 346 могла быть применена к Савинкину, если бы он был нетрезвым. Должны быть два критерия — отсутствие прав или алкогольное опьянение. А раз не было опьянения, то эта статья неприменима. Конечно, отсутствие прав — тоже серьезное нарушение, но алкогольное опьянение — приоритетное», — сообщили в прокуратуре.

Между тем, с точкой зрения прокуроров не согласилась апелляционная коллегия Карагандинского областного суда. Она отменила постановление суда об амнистии и вернула дела на новое судебное рассмотрение.