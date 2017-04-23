Как проходит борьба с последствиями стихии
Экстренные службы борются с последствиями непогоды в столице. За последние 24 часа им удалось освободить от поваленных деревьев 105 дворов и жилых домов.
Экстренные службы борются с последствиями непогоды в столице. За последние 24 часа им удалось освободить от поваленных деревьев 105 дворов и жилых домов.
Также немало сил было брошено на очистку реки Бык в районе улицы Албишоара. Поваленные деревья и ветки мешали реке течь. Для её расчистки было привлечено больше 130 человек и спецтехника.
Жителей столицы