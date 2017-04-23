Как проходит борьба с последствиями стихии

Также немало сил было брошено на очистку реки Бык в районе улицы Албишоара. Поваленные деревья и ветки мешали реке течь. Для её расчистки было привлечено больше 130 человек и спецтехника.

Жителей столицы по-прежнему просят быть очень осторожными, и прислушиваться к указаниям властей. Горячие линии экстренных служб будут продолжать работу круглые сутки. В случае необходимости граждан просят обращаться по телефону 901 или 902.