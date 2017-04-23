Догхантеры массово отравили собак в Чкаловском поселке

В соцсетях предупредили о том, что в Омске вновь действуют догхантеры. Двух мертвых собак заметили вчера в Чкаловском поселке на улице Романенко. По-видимому, животные были отравлены. Собаки с пеной у рта умирали на глазах у детей, и кто-то из ребят положил рядом с одной из них цветок, рассказывают очевидцы в группе «ЧП Омск».

— Утром ещё бегали у киосков на конечке Романенко. Потом во дворе увидели, из пасти пена выступала. Рядом детишки бегали, цветок рядом с телом одной из этих собак положили, — написал местный житель.

В сети развернулся спор на сотни комментариев о том, как решать проблему бродячих псов. Как всегда, защитники животных делают упор на негуманности массовых убийств, другие же считают, что все средства хороши, чтобы обезопасить людей.