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15:32 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Под Челябинском фура протаранила дерево

ДТП со смертельным исходом произошло в Сосновском районе.

Авария произошла накануне, 22 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На трассе «Западный обход Челябинска» грузовик вылетел в кювет и врезался в дерево — водитель не справился с управлением.

«Ехавший за рулем мужчина 1970 года рождения погиб, получив смертельные травмы», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

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