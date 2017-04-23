Под Челябинском фура протаранила дерево

Авария произошла накануне, 22 апреля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На трассе «Западный обход Челябинска» грузовик вылетел в кювет и врезался в дерево — водитель не справился с управлением.

«Ехавший за рулем мужчина 1970 года рождения погиб, получив смертельные травмы», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.