Ураганный ветер обрушился на Астану

По прогнозам синоптиков, скорость ветра может составить до 20 метров в секунду.

Напомним, в марте 2017 года шквальный ветер в Астане разрушил скульптуру, обрушил деревья и выбил стёкла.

По сообщению ДВД Астаны, поступило несколько звонков о разрушениях. Один из вызовов был на улицу Кунаева, 6 (здание КТЖ), где упавшее стекло повредило автомобиль марки Hyundai. На остановке по улице Бейсекбаева упало дерево. На трассе в сторону аэропорта упали профлисты. Полицейские отметили, что все случаи обошлись без пострадавших.

В ДЧС Астаны также сообщили, что бригада спасателей только что отправилась на улицу Брусиловского, где, по сообщению жителей, сорвало кровлю частного дома.