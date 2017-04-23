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13:01 (мск), источник: Интерфакс

Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области

По данным источника «Интерфакса», он мог быть установлен украинской диверсионной группой, есть пострадавшие.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе под Луганском, предварительно, есть пострадавшие, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.

Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ, по предварительным данным, в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути следования, есть пострадавшие
Источник в силовых структурах самопровозглашенной ЛНР

Собеседник агентства сообщил, что по данным разведки, фугас мог быть установлен вдоль дороги намеренно с целью провокации.

«Предварительно имелась информация об активности украинской диверсионно-разведывательной группы в том районе. Они готовили провокацию в отношении представителей международных организаций», — сказал источник.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации со стороны ОБСЕ.

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