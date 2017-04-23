Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области
По данным источника «Интерфакса», он мог быть установлен украинской диверсионной группой, есть пострадавшие.
По данным источника «Интерфакса», он мог быть установлен украинской диверсионной группой, есть пострадавшие.
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе под Луганском, предварительно, есть пострадавшие, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.
Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ, по предварительным данным, в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути следования, есть пострадавшие
Собеседник агентства сообщил, что по данным разведки, фугас мог быть установлен вдоль дороги намеренно с целью провокации.
«Предварительно имелась информация об активности украинской
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации со стороны ОБСЕ.