Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Автомобиль ОБСЕ подорвался на фугасе под Луганском, предварительно, есть пострадавшие, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики.

Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ, по предварительным данным, в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути следования, есть пострадавшие

Собеседник агентства сообщил, что по данным разведки, фугас мог быть установлен вдоль дороги намеренно с целью провокации.

«Предварительно имелась информация об активности украинской диверсионно-разведывательной группы в том районе. Они готовили провокацию в отношении представителей международных организаций», — сказал источник.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации со стороны ОБСЕ.