В больнице скончался ребенок, сбитый таксистом в Сочи

По словам очевидцев, дети стояли на островке безопасности. Пострадавших доставили в больницу. В воскресенье от полученнных травм один из пострадавших скончался. Состояние двух других детей опасения врачей не вызывает.

По предварительным данным, водитель Kia Rio был трезв. Он не справился с управлением и наехал на мальчиков, которые собирались переходить дорогу.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.