В больнице скончался ребенок, сбитый таксистом в Сочи
В субботу, 22 апреля, на улице Фабрициуса водитель такси сбил трех несовершеннолетних.
В субботу, 22 апреля, на улице Фабрициуса водитель такси сбил трех несовершеннолетних.
По словам очевидцев, дети стояли на островке безопасности. Пострадавших доставили в больницу. В воскресенье от полученнных травм один из пострадавших скончался. Состояние двух других детей опасения врачей не вызывает.
По предварительным данным, водитель Kia Rio был трезв. Он не справился с управлением и наехал на мальчиков, которые собирались переходить дорогу.
Расследование обстоятельств ДТП продолжается.