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16:05 (мск), источник: Вести Сочи

В больнице скончался ребенок, сбитый таксистом в Сочи

В субботу, 22 апреля, на улице Фабрициуса водитель такси сбил трех несовершеннолетних.

По словам очевидцев, дети стояли на островке безопасности. Пострадавших доставили в больницу. В воскресенье от полученнных травм один из пострадавших скончался. Состояние двух других детей опасения врачей не вызывает.

По предварительным данным, водитель Kia Rio был трезв. Он не справился с управлением и наехал на мальчиков, которые собирались переходить дорогу.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

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