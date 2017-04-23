Пьяный пациент в Москве травмировал фельдшера скорой помощи

«Вечером 22 апреля медицинские работники прибыли в квартиру в доме, расположенной на улице Василисы Кожиной в Москве, где попытались оказать медицинскую помощь 35-летнему мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина повел себя агрессивно и стал бросаться в медицинских работников предметами мебели, причинив травмы фельдшеру скорой помощи. Противоправные действия мужчины были пресечены прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.