История трагических обрушений на шахте «Центральная» в Пласте

Пятого октября 2012 года в результате обвала горной массы на шахте получил травмы 26-летний проходчик шахты. От полученных травм молодой рабочий скончался в больнице.

Ночью 31 марта 2013 года в результате обрушения горной породы погиб 20-летний рабочий. По решению суда на 90 суток было приостановлено ведение горных работ в одном из забоев до полного устранения нарушений,

Десятого июля 2013 года под завалами горной массы погиб 51-летний работник шахты. Тогда руководство шахты приняло решение о закрытии блока № 329 на участке «Восточный» шахты «Центральная», где погиб работник.

Пятого января 2015 года погиб 29-летний проходчик при проведении работ на золотодобывающей шахте «Центральная». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Двадцать пятого ноября 2015 года в результате горного удара на глубине 650 метров погибли двое горняков. Двум сотрудникам шахты, признанным виновным в гибели рабочих, — горному мастеру и начальнику участка — суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В ночь на 14 июня 2016 года завалило породой одного горняка. От полученных травм он скончался в больнице.

В 2016 году 11 декабря на шахте рабочий получил смертельные травмы на рельсовом пути при наезде на него вагонетки.

В 2017 году 23 апреля произошел обвал породы в шахте «Центральная». Двое рабочих погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.