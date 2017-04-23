В центре Киева упавшее дерево покалечило парня и девушку
Случай произошел рядом с рестораном.
Случай произошел рядом с рестораном.
В центре Киева на двух прохожих рухнуло дерево.
Об этом «Обозревателю» рассказали медики.
Случай произошел в субботу днем, 22 апреля, на улице Владимирская, 4 напротив ресторана «Втрачена кухня».
Как стало известно, травмы получили 23-летний парень и 20-летняя девушка. У молодого человека медики диагностировали множественные травм и госпитализировали в отделение политравмы больницы № 17.
Девушка получила ушиб головы и закрытую
Скорее всего, на прохожих упал один из старых каштанов, растущих вдоль дороги. Если же выяснится, что дерево представляло угрозу для людей и транспортных средств и не были приняты меры для устранения опасности, ответственность за ЧП ляжет на балансодержателя.