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13:37 (мск), источник: Обозреватель

В центре Киева упавшее дерево покалечило парня и девушку

Случай произошел рядом с рестораном.

В центре Киева на двух прохожих рухнуло дерево.

Об этом «Обозревателю» рассказали медики.

Случай произошел в субботу днем, 22 апреля, на улице Владимирская, 4 напротив ресторана «Втрачена кухня».

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Как стало известно, травмы получили 23-летний парень и 20-летняя девушка. У молодого человека медики диагностировали множественные травм и госпитализировали в отделение политравмы больницы № 17.

Девушка получила ушиб головы и закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу скорой помощи.

Скорее всего, на прохожих упал один из старых каштанов, растущих вдоль дороги. Если же выяснится, что дерево представляло угрозу для людей и транспортных средств и не были приняты меры для устранения опасности, ответственность за ЧП ляжет на балансодержателя.

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