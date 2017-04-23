В центре Киева упавшее дерево покалечило парня и девушку

В центре Киева на двух прохожих рухнуло дерево.

Как стало известно, травмы получили 23-летний парень и 20-летняя девушка. У молодого человека медики диагностировали множественные травм и госпитализировали в отделение политравмы больницы № 17.

Девушка получила ушиб головы и закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в больницу скорой помощи.

Скорее всего, на прохожих упал один из старых каштанов, растущих вдоль дороги. Если же выяснится, что дерево представляло угрозу для людей и транспортных средств и не были приняты меры для устранения опасности, ответственность за ЧП ляжет на балансодержателя.