Аварией на уральской шахте займутся самые опытные следователи

На место происшествия в шахте «Центральная» направлен и.о. руководителя регионального управления СК России по Челябинской области Степан Шульга. Ему поручено создать следственную бригаду из наиболее опытных следователей и криминалистов, имеющих навыки расследования подобных происшествий, а также дать правовую оценку действиям и бездействию всех лиц, причастных к деятельности предприятия.

По информации ГУ МЧС РФ по Челябинской области, спасатели завершили поисковые работы в шахте. Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский поручил организовать необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, в результате обвала породы в шахте двое шахтеров получили смертельные травмы в шахте на глубине 700 метров, еще один раненый госпитализирован. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».