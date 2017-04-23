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15:24 (мск), источник: "Российская газета"

Аварией на уральской шахте займутся самые опытные следователи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручения по установлению обстоятельств гибели рабочих на золотодобывающей шахте в Челябинской области, сообщает Следственный комитет РФ.

Источник: "Российская газета"

На место происшествия в шахте «Центральная» направлен и.о. руководителя регионального управления СК России по Челябинской области Степан Шульга. Ему поручено создать следственную бригаду из наиболее опытных следователей и криминалистов, имеющих навыки расследования подобных происшествий, а также дать правовую оценку действиям и бездействию всех лиц, причастных к деятельности предприятия.

По информации ГУ МЧС РФ по Челябинской области, спасатели завершили поисковые работы в шахте. Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский поручил организовать необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, в результате обвала породы в шахте двое шахтеров получили смертельные травмы в шахте на глубине 700 метров, еще один раненый госпитализирован. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».

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