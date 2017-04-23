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15:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе двое мужчин едва не утонули в ледяной воде

Их лодка перевернулась, пришлось звать спасателей.

Поздним вечером 22 апреля в столичную Службу спасения поступил звонок: мужчина дрожащим голосом поведал, что они с товарищем оказались в воде — их лодка перевернулась, и мужчины чуть не утонули.

Все это происходило возле садового товарищества «Козарез», на место тут же отправились спасатели. Когда они прибыли на место, пострадавших обнаружили в затопленном лесу. Один из них сумел забраться на дерево, второй по-прежнему находился в студеной воде.

— Мужчинам помогли выбраться на берег. Оба, как выяснилось, получили общее переохлаждение. Их передали бригаде скорой помощи, — рассказали в Службе спасения Уфы.

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