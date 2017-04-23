В Менделеевском районе в ДТП погибли два человека

Информация о происшествии поступила в 2.27 на единый номер вызова экстренных служб 112. На 24 километре трассы Елабуга — Ижевск рядом с деревней Енабердино столкнулись автомобили «Лада» и «Порш Кайен».

В результате ДТП погибли 24-летние водитель и пассажир «Лады». 40-летний водитель автомобиля «Порш» не пострадал.

Прибывшие на место спасатели ПСО № 6 и ПСЧ № 86 при помощи специального гидравлического инструмента вскрыли разбитый автомобиль и извлекли из него тела погибших.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.