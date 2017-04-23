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13:51 (мск), источник: Интерфакс

В ЛНР сообщили о гибели одного человека при подрыве автомобиля ОБСЕ

По данным народной милиции, один человек пострадал.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подтверждает инцидент с автомобилем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под Луганском, в результате которого есть погибшие и раненые.

«В результате инцидента один человек получил ранения, еще один — погиб», — сообщили «Интерфаксу» в народной милиции ЛНР.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в районе поселка Пришиб.

Подрыв одного автомобиля наблюдателей произошел при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе села Пришиб
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР

Ранее в миссии ОБСЕ в Донбассе подтвердили инцидент с автомобилем в Луганской области, не уточнив, имеются ли в результате происшествия погибшие и пострадавшие.

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