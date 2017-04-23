В ЛНР сообщили о гибели одного человека при подрыве автомобиля ОБСЕ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики подтверждает инцидент с автомобилем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под Луганском, в результате которого есть погибшие и раненые.

«В результате инцидента один человек получил ранения, еще один — погиб», — сообщили «Интерфаксу» в народной милиции ЛНР.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в районе поселка Пришиб.