Председатель ОБСЕ: сотрудник миссии погиб в ЛНР
Председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что гибель сотрудника миссии является шоком для всего ОБСЕ. Также, по его словам, еще один наблюдатель был ранен.
Председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что гибель сотрудника миссии является шоком для всего ОБСЕ. Также, по его словам, еще один наблюдатель был ранен.
КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Председатель ОБСЕ Себастьян Курц сообщил о гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации в Украине.
«Сердечные соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ», — говорится в его заявлении в микроблоге Twitter.
Он добавил, что также надеется, что «раненый наблюдатель скоро восстановится».
«Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности», — также отметил Курц.
Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.