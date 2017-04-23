ОБСЕ сообщила о серьезном инциденте с ее патрулем в Донбассе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщила, что с одним из ее патрулей на территории Луганской народной республики произошел «серьезный инцидент с безопасностью», но не сообщает о пострадавших.

«Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечен в серьезный инцидент с безопасностью в Луганской области», — говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook.

При этом сотрудники СММ обещают опубликовать подробности об инциденте «по мере того, как информация станет доступной».