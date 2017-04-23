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14:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ОБСЕ сообщила о серьезном инциденте с ее патрулем в Донбассе

Сотрудники СММ обещают опубликовать подробности об инциденте «по мере того, как информация станет доступной». Пока сообщается о «серьезном инциденте с безопасностью».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщила, что с одним из ее патрулей на территории Луганской народной республики произошел «серьезный инцидент с безопасностью», но не сообщает о пострадавших.

«Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечен в серьезный инцидент с безопасностью в Луганской области», — говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook.

При этом сотрудники СММ обещают опубликовать подробности об инциденте «по мере того, как информация станет доступной».

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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