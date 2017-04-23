Полиция расследует дело о массовом отравлении детей в НИШ в Талдыкоргане

По факту УВД Талдыкоргана возбудило уголовное дело. Как сообщил руководитель городского управления охраны общественного здоровья Ермек Асемкулов, первый пациент ученик 9 класса Ислам Каханали с высокой температурой и диареей был доставлен в городскую инфекционную больницу днем 20 апреля. Ему был выставлен предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит».

Через два часа следом за ним также были госпитализированы еще восемь учеников школы. На следующий день каретой скорой помощи доставлены еще шестеро детей с жалобой на аналогичные симптомы и на тошноту и рвоту. Из числа заболевших учеников пятеро проживают в общежитии.

«Среди заболевших в основном ученики 7 -11 классов, у всех у них отмечается кишечная инфекция: повышенная температура тела, диарея, рвота, тошнота, головные боли и слабость, — пояснил Ермек Асемкулов. — На сегодняшний день состояние детей расценивается, как удовлетворительное. В данной динамике наблюдается улучшение».

В день ЧП в школе с участием специалистов проведена комплексная санитарно — эпидемиологическая проверка. Обследованию подверглись 725 человек, из них 644 ученика.

«Отобраны пробы с питьевой воды, смывы на патогенную флору с объектов внешней среды в столовой школы, где дети могли предварительно заразиться, — констатировал главный городской санитарный врач. Кроме того, обследованы и тридцать работников пищеблока и буфетов на наличие инфекции.