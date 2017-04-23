Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
У России появится рекордная подлодка-гигант – СМИ
Украинцев из победителей превращают в предателей
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
10Полюс холода
14:03 (мск), источник: Tengrinews

Полиция расследует дело о массовом отравлении детей в НИШ в Талдыкоргане

Число заболевших детей в Назарбаев Интелектуальной школе Талдыкоргана достигло 23, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на управление здравоохранения Алматинской области.

Источник: Tengrinews

По факту УВД Талдыкоргана возбудило уголовное дело. Как сообщил руководитель городского управления охраны общественного здоровья Ермек Асемкулов, первый пациент ученик 9 класса Ислам Каханали с высокой температурой и диареей был доставлен в городскую инфекционную больницу днем 20 апреля. Ему был выставлен предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит».

Читайте также
Массовое отравление водой в Акмолинской области прокомментировали в Министерстве здравоохранения

Через два часа следом за ним также были госпитализированы еще восемь учеников школы. На следующий день каретой скорой помощи доставлены еще шестеро детей с жалобой на аналогичные симптомы и на тошноту и рвоту. Из числа заболевших учеников пятеро проживают в общежитии.

«Среди заболевших в основном ученики 7 -11 классов, у всех у них отмечается кишечная инфекция: повышенная температура тела, диарея, рвота, тошнота, головные боли и слабость, — пояснил Ермек Асемкулов. — На сегодняшний день состояние детей расценивается, как удовлетворительное. В данной динамике наблюдается улучшение».

В день ЧП в школе с участием специалистов проведена комплексная санитарно — эпидемиологическая проверка. Обследованию подверглись 725 человек, из них 644 ученика.

«Отобраны пробы с питьевой воды, смывы на патогенную флору с объектов внешней среды в столовой школы, где дети могли предварительно заразиться, — констатировал главный городской санитарный врач. Кроме того, обследованы и тридцать работников пищеблока и буфетов на наличие инфекции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полиция расследует дело о массовом отравлении детей в НИШ в Талдыкоргане
Во Франции стартовали президентские выборы
В ЛНР сообщили о гибели человека при подрыве автомобиля ОБСЕ
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
На золотодобывающей шахте под Челябинском произошло обрушение
Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа
СМИ узнали об аресте американца в Пхеньяне
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь