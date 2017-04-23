В Пласте продолжаются поиски 2 попавших в завал шахтеров

В шахте «Центральная» в Пласте (Челябинская область, ОАО «Южуралзолото ГК», принадлежит миллиардеру из списка Forbes Константину Струкову) продолжаются поиски двух попавших в завал горняков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МЧС.

«Уже более семи часов горноспасатели работают в шахте, где на глубине 700 метров произошел обвал породы. Для предотвращения дальнейшего обрушения горноспасатели возводят дополнительные укрепления. Параллельно с этим ведется разбор завала и уборка обрушенной горной массы», — рассказали в МЧС.

Одного горнорабочего уже обнаружили, ему оказана первая помощь, на реанимобиле он доставлен в больницу. Судьба еще двух человек остается неизвестной, работы межведомственной группировки на шахте продолжаются. Создан оперативный штаб.

Добавим, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

Напомним, на момент обрушения в шахте находились 166 человек, из которых 163 были успешно эвакуированы на поверхность.