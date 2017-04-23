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15:18 (мск), источник: РИА Новости

Власти Челябинской области окажут помощь пострадавшим при обрушении в шахте

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр — РИА Новости. Власти Челябинской области окажут всю необходимую помощь пострадавшим при обрушении породы на шахте «Центральная» в Пластовском районе региона, сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора области.

Источник: РИА Новости

Двое рабочих погибли при обрушении на шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний». Более 160 горняков было эвакуировано, извлеченный из-под завалов рабочий доставлен в больницу, судьба еще двух человек остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему первому заместителю Евгению Редину организовать необходимую помощь пострадавшим при обвале породы на шахте “Центральная” в Пластовском муниципальном районе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову обеспечить включение представителя регионального правительства в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины аварии в шахте, уточняется в сообщении.

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