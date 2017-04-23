По пути на кладбище омичи наткнулись на груду черепов животных

Сообщение о жуткой находке появилось сегодня в группе «ЧП Омск». Омичка Евгения Рязанцева написала, что наткнулась на груду костей животных по дороге на кладбище в Ракитинке через посёлок Светлый. На фото действительно видны еще свежие останки, сложенные в кучу под деревом.

— По пути на кладбище в Ракитинке через посёлок Светлый, недалеко от полигона, куча вываленных черепов, — поделилась она.

Откуда там появились кости, пока не ясно. Пользователи высказывают самые разнообразные версии — от предположения, что это неутилизированные останки из убойного цеха, до проделок сатанистов и сибирской язвы. Вспоминают также о вмерзших в реку Оша лошадях, хотя это маловероятно в географическом смысле.

Отметим, сегодня многие омичи отправились на кладбища проводить уборку перед Родительским днем, который будет во вторник, 25 апреля. В связи с этим на дорогах возникли крупные пробки.