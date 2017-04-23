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14:27 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе закрыли Ботанический сад: стихия уничтожила 80% растений

Об этом сообщили в администрации сада, уточнив, что порядка80% декоративных деревьев и кустов из фонда коллекции были уничтожены, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Одно из самых любимых мест кишиневцев — Ботанический сад понес огромные убытки в результате обрушившейся на Молдову стихии.

Исходя из невозможности принимать посетителей, в администрации Ботанического сада сообщили, что закрывают его на неопределенный период до ликвидации последствий.

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