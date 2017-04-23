В Кишиневе закрыли Ботанический сад: стихия уничтожила 80% растений
Об этом сообщили в администрации сада, уточнив, что порядка80% декоративных деревьев и кустов из фонда коллекции были уничтожены, сообщает Actualitati.md.
Об этом сообщили в администрации сада, уточнив, что порядка80% декоративных деревьев и кустов из фонда коллекции были уничтожены, сообщает Actualitati.md.
Одно из самых любимых мест кишиневцев — Ботанический сад понес огромные убытки в результате обрушившейся на Молдову стихии.
Исходя из невозможности принимать посетителей, в администрации Ботанического сада сообщили, что закрывают его на неопределенный период до ликвидации последствий.