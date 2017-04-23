Появилось видео, как в Уфе под колеса авто бросился ребенок
Мальчика спасла только реакция водителя.
Мальчика спасла только реакция водителя.
Кто бы мог подумать, что дождь и затор на дороге могут пойти на пользу. В микрорайоне Инорс днем 23 апреля едва не случилось страшное — инцидент попал на камеру регистратора автомобилиста.
На видео заметно, что водитель пробирается сквозь дождь и лужи с потоком машин — разумеется, на небольшой скорости. В
Видео же он опубликовал в группе БашДТП: как предупреждение товарищам по рулю, и родителям таких вот беспечных детей.