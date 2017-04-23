Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Ученые восстановили облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
СМИ узнали, как Порошенко собрался побеждать Россию
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
15Роботы в Пальмире
15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Появилось видео, как в Уфе под колеса авто бросился ребенок

Мальчика спасла только реакция водителя.

Кто бы мог подумать, что дождь и затор на дороге могут пойти на пользу. В микрорайоне Инорс днем 23 апреля едва не случилось страшное — инцидент попал на камеру регистратора автомобилиста.

На видео заметно, что водитель пробирается сквозь дождь и лужи с потоком машин — разумеется, на небольшой скорости. В какой-то момент справа выбегает ребенок, который, видимо, и сам перепугался — дал деру, что было мочи. А водитель поехал дальше. Не задел ребенка просто чудом — не подвела реакция.

Видео же он опубликовал в группе БашДТП: как предупреждение товарищам по рулю, и родителям таких вот беспечных детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Битва за красоту: Прохор Шаляпин уменьшил нос
45-летняя Лера Кудрявцева – о беременности: «Я с удовольствием рожу сама!»
Битва за красоту: Прохор Шаляпин уменьшил нос
Во Франции стартовали президентские выборы
СМИ: при подрыве машины ОБСЕ под Луганском погиб гражданин США
КНДР грозит затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
На золотодобывающей шахте под Челябинском произошло обрушение
Памела Андерсон назвала клеветой обвинения в адрес Ассанжа
СМИ узнали об аресте американца в Пхеньяне
Спорт
Трое русских, которые поставили на уши Америку и даже Канаду Вот что значит — мастера! Как же красиво они это сделали! Три русских хоккеиста внесли решающий вклад в победу своих команд в плей-офф НХЛ
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь