Появилось видео, как в Уфе под колеса авто бросился ребенок

Кто бы мог подумать, что дождь и затор на дороге могут пойти на пользу. В микрорайоне Инорс днем 23 апреля едва не случилось страшное — инцидент попал на камеру регистратора автомобилиста.

На видео заметно, что водитель пробирается сквозь дождь и лужи с потоком машин — разумеется, на небольшой скорости. В какой-то момент справа выбегает ребенок, который, видимо, и сам перепугался — дал деру, что было мочи. А водитель поехал дальше. Не задел ребенка просто чудом — не подвела реакция.

Видео же он опубликовал в группе БашДТП: как предупреждение товарищам по рулю, и родителям таких вот беспечных детей.