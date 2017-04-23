При подрыве машины ОБСЕ под Луганском погиб гражданин США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Гражданин США погиб при подрыве автомобиля миссии ОБСЕ в Луганской области, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах ЛНР в воскресенье.

В ЛНР сообщили о гибели одного человека при подрыве автомобиля ОБСЕ

Ранее министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики сообщило, что в колонне следовали два экипажа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Первый был подорван, второй не пострадал.

В МГБ ЛНР рассказали, что в результате взрыва автомобиля патруля ОБСЕ «один погиб, трое ранены».

По официальной версии ведомства, действовала подготовленная украинская диверсионная группа.

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на фугасе утром в воскресенье в районе села Пришиб. К северу от населенного пункта, по руслу Северского Донца, проходит линия разграничения сторон.