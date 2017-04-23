В Перми на Красавинском мосту произошло жуткое ДТП

ДТП произошло сегодня днём в Перми на Красавинском мосту. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автомобиль Range Rover двигался со стороны Закамска в сторону Верхних Муллов, в результате чего врезался в стоящую около проезжей части ГАЗель дорожных служб.

По словам пользователей социальных сетей, в результате ДТП погибло двое человек. В ГУ МВД РФ по Пермскому краю сайту «АиФ-Прикамье» сообщили, что пока официальной информации о пострадавших нет. Сейчас работающие на месте происшествия службы заканчивают работу и в ближайшее время передадут собранную информацию в дежурную часть.